СМИ: виновника ЧП в Шарлоттсвилле ранее обвиняли в угрозах своей матери

Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле

Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Водитель, врезавшийся в толпу людей во время протестов в городе Шарлоттсвилл в американском штате Виргиния, ранее обвинялся в угрозах своей матери и нанесении ей побоев, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Американец Джеймс Алекс Филдс-младший был задержан в связи с наездом автомобиля на противников акции ультраправых в Шарлоттсвилле в субботу. В результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.

По данным полицейского отдела в штате Кентукки, мать Филдса Саманта Блум сообщила полиции в 2011 году, что ее сын "стоял позади нее" с ножом. По ее словам, также в 2010 году Филдс ударил ее по голове и запер в ванной комнате после того, как она запретила ему играть в видеоигры. Она добавила, что ее сын принимал лекарства для контроля гнева. Сама Блум передвигается на инвалидной коляске.

Бывший учитель молодого человека Дерек Веймер заявил, что у Филдса ранее была диагностирована шизофрения, и ему выписали лекарства.

Ранее сообщалось, что, по словам Веймера, Филдс-младший разделял идеи нацистов и был восхищен Адольфом Гитлером.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек, пострадали еще 34. Двое полицейских погибли при крушении вертолета, участвовавшего в обеспечении безопасности в городе. Трамп первоначально осудил насилие "со многих сторон", за что подвергся критике. Белый дом заявил впоследствии, что Трамп осуждает ультраправых.