В ОАЭ считают высокомерным заявление Катара о подготовке заговора

ДУБАЙ, 15 авг — РИА Новости. Госминистр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш назвал "высокомерной" позицию Катара, который обвиняет Эмираты в развязывании кампании против Дохи.

В опубликованной в понедельник статье для Wall Street Journal специальный посланник главы МИД Катара по борьбе с терроризмом Мутлак аль-Кахтани отметил, ссылаясь на утечку электронной почты, что эмиратские официальные лица сговаривались с различными лоббистами о начале кампании по оклеветанию Катара задолго до введения блокады против него.

"Позиция Катара высокомерная: обвиняет ОАЭ в том, будто они инспирировали кампанию против него, открыли фронты, в том числе с Саудовской Аравией, и при этом считает, что его действия на подрыв безопасности Бахрейна и Египта — это его естественное право. Алогичная логика", — написал Гаргаш в своем микроблоге в социальной сети.

Он считает, что расчет Дохи на вмешательство извне для разрешения конфликта с соседними странами неверный и ведет к затягиванию кризиса.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, в том числе воздушное, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Они запретили самолетам катарской авиакомпании пересекать воздушное пространство своих стран и совершать туда полеты, распространив запреты на полеты в Катар и на свои авиакомпании.