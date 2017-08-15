В ОАЭ считают высокомерным заявление Катара о подготовке заговора

ДУБАЙ, 15 авг — РИА Новости. Госминистр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш назвал "высокомерной" позицию Катара, который обвиняет Эмираты в развязывании кампании против Дохи.
"Позиция Катара высокомерная: обвиняет ОАЭ в том, будто они инспирировали кампанию против него, открыли фронты, в том числе с Саудовской Аравией, и при этом считает, что его действия на подрыв безопасности Бахрейна и Египта — это его естественное право. Алогичная логика", — написал Гаргаш в своем микроблоге в социальной сети.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, в том числе воздушное, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Они запретили самолетам катарской авиакомпании пересекать воздушное пространство своих стран и совершать туда полеты, распространив запреты на полеты в Катар и на свои авиакомпании.