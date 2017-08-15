На севера Донецка из-за обстрелов загорелись пять домов

ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Пять домов загорелись в результате обстрела со стороны украинских силовиков в поселке Спартак и Киевском районе Донецка, сообщили в оперативным командовании ДНР.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ из минометов и БМП, произошло возгорание четырех домов в поселке Спартак. Также горит дом по улице Депутатской Киевского района Донецка", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.