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В мире

"Аренда девушек" в Китае: бизнес, построенный на одиночестве

08:0015.08.2017
(обновлено: 08:14 15.08.2017)
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© REUTERS / Muyi XiaoТетя Ван Цюаньминь наблюдает за Ван и Чжао Юйцином во время их разговораТетя Ван Цюаньминь наблюдает за Ван и Чжао Юйцином во время их разговора
© REUTERS / Muyi Xiao

Разговоры о том, что уже пора обзавестись семьей, пугают молодежь не только в России. Как ответ на это в Китае появилась целая индустрия "партнеров напрокат". На специальных сайтах можно найти людей, согласных сыграть роль парня или девушки клиента перед его родителями.

Молодые китайцы после окончания университетов часто остаются работать в крупных городах. Но, приезжая домой на праздники, они сталкиваются с постоянным давлением со стороны родственников из-за того, что не хотят заводить семью.

© REUTERS / Muyi XiaoЖао Юкинь фотографирует фейерверк в канун праздника Весны в родном городе Вон Кванминя
© REUTERS / Muyi Xiao
Жао Юкинь фотографирует фейерверк в канун праздника Весны в родном городе Вон Кванминя

В сезон праздников, когда спрос особенно велик, "партнеры напрокат" могут зарабатывать до десяти тысяч юаней (почти полторы тысячи долларов) в день. Но и требования к ним соответствующие: порой "арендуемые" должны не только уметь делать массаж, играть в маджонг и поддерживать беседу, но и быть способными выдать себя за человека с определенным образованием, и для подготовки в таких случаях у них уходит значительно больше времени. При этом секс в "контрактные обязательства" не входит.

© REUTERS / Muyi XiaoЖао Юкинь разговаривает с Воном Кванмином по телефону после приземления в городе Цюаньчжоу
© REUTERS / Muyi Xiao
Жао Юкинь разговаривает с Воном Кванмином по телефону после приземления в городе Цюаньчжоу

Жао Юкинь — юрист по образованию — тоже решила попробовать себя в качестве "фейк-партнера" для одиноких молодых людей. Жао был интересен подобный опыт, поэтому она попросила оплатить ей только дорогу до дома своего клиента. Из семисот человек она выбрала администратора сайта Вона Кванминя возрастом чуть старше тридцати. Прежде чем отправиться в гости к его родителям, Жао и Вон обговорили историю их выдуманных "длительных отношений" и условия контракта: никаких поцелуев, совместного сна или употребления алкоголя, но девушка при этом согласилась помогать матери Вона по дому.

© REUTERS / Muyi XiaoЖао Юкинь во время еды с семьей Вон Кванминя в провинции Анси
© REUTERS / Muyi Xiao
Жао Юкинь во время еды с семьей Вон Кванминя в провинции Анси

Мать парня была очень рада их визиту и ничего не заподозрила. Вон остался доволен тем, как все прошло, но сама Жао сказала, что чувствует вину за то, что обманула родных своего клиента.

"У жизни в деревне свои особенности, — считает Жао, — там люди сталкиваются с гораздо большей необходимостью жениться, поэтому им намного сложнее найти подходящего партнера". Об этом она написала в блоге, и Вон показал этот пост своей матери.

© REUTERS / Muyi XiaoМать Вон Кванминя дает пакет чайных листьев Жао Юкинь в подарок, прежде чем она покинет родной город Вона
© REUTERS / Muyi Xiao
Мать Вон Кванминя дает пакет чайных листьев Жао Юкинь в подарок, прежде чем она покинет родной город Вона

Мать Вона, узнав об обмане, призналась, что не сердится на сына: "Мне 50 лет, и я порой не понимаю, что вытворяет молодежь, но я не злюсь на них". Однако она по-прежнему надеется, что ее сын сумеет найти себе настоящую невесту.

© REUTERS / Muyi XiaoВон Кванминь рядом с семейным домом где он жил до 15 лет
© REUTERS / Muyi Xiao
Вон Кванминь рядом с семейным домом где он жил до 15 лет

О востребованности этих услуг говорят цифры. Сейчас приложением Hire Me PLZ на iOS пользуются около 700 тысяч человек. На его официальную страницу в китайской соцсети WeChat подписаны 1,7 миллиона человек.

Изначально такие сервисы задумывались как способ побороть одиночество для молодых мужчин, которые работают вдали от дома. Помимо знакомой всем жителям мегаполисов проблемы нехватки времени, китайцы сталкиваются с еще одним обстоятельством: дисбалансом между женским и мужским населением, вызванным политикой "одна семья — один ребенок". Сейчас в Китае соотношение мальчиков и девочек при рождении составляет 1,15 к 1. В возрасте от 25 до 54 лет этот показатель равняется 1,04 к 1, а это значит, что в будущем проблема станет еще острее.

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