Мадуро объявил о проведении военных учений в Венесуэле в конце августа

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении военных учений 26 и 27 августа после заявления американского лидера Дональда Трампа о возможности проведения военной операции в стране.

"Мы собираемся провести оборонительные комплексные операции… 26 и 27 августа", — заявил Мадуро своим сторонникам в ходе выступления в Каракасе.

Мадуро отметил, что "миллионы венесуэльцев" присоединятся к Национальным боливарианским вооруженным силам в ходе учений. "Если любишь мир, приготовься к войне", — заявил президент, отметив, что никто не может вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию. При этом официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что военные США не получали указаний о подготовке военной операции в отношении Венесуэлы.

В июле в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.