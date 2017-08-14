Во Франции из-за врезавшейся в пиццерию машины погибла девочка 13 лет

ПАРИЖ, 14 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Жертвой инцидента с участием автомобиля, въехавшего вечером в понедельник в пиццерию в пригороде Парижа, стала девочка 13 лет, передает портал France Info.

Инцидент произошел вечером в понедельник в коммуне Сен-Сор департамента Сена и Марна в столичном регионе Франции. Автомобиль BMW серебристого цвета почти целиком въехал в здание небольшой пиццерии.

Различные ранения получили по меньшей мере восемь человек. Водитель машины задержан. Отмечается, что на месте инцидента не было обнаружено никаких следов торможения.

Представители местной жандармерии призывают людей не мешать спасательным мероприятиям на месте происшествия и не нарушать выставленное вокруг оцепление.

BREAKING: Girl, 13, killed and five injured as car mows down customers at Paris pizzeria https://t.co/czbd8r5ChU pic.twitter.com/GuLHm1uJoG — Voice of Europe (@V_of_Europe) 14 августа 2017 г.

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