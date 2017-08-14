Во Франции исключили версию теракта в инциденте с пиццерией под Парижем

ПАРИЖ, 14 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Прокуратура города Мо в пригороде Парижа не рассматривает версию теракта в инциденте, где автомобиль врезался в пиццерию.

Как передает портал France Info, в прокуратуре заявили, что произошедшее было "спланированным актом", однако "априори не имеет ничего общего с терроризмом".

По информации французских СМИ, водитель машины несколько дней назад пытался покончить жизнь самоубийством.

Инцидент произошел вечером в понедельник в коммуне Сен-Сор департамента Сена и Марна в столичном регионе Франции. Автомобиль BMW серебристого цвета почти целиком въехал в здание небольшой пиццерии. В результате инцидента погибла девочка, ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере восемь человек. Водитель машины задержан.