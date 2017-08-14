Трамп вновь обвинил CNN в производстве "фейковых новостей"

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп вновь вступил в перебранку с журналистом CNN, назвав канал производителем "фейковых новостей".

Журналист потребовал от Трампа ответить на его вопросы, но тот сказал: "Мне это совсем не утомительно, но я люблю настоящие вопросы. Вы — фейковые новости. Вы — фейковые новости".

До этого Трамп все же ответил на два вопроса CNN. Трампа спросили, почему он не осудил на выходных ультраправые группировки поименно. Столкновения ультраправых и их противников прошли в Шарлоттсвилле и привлекли общенациональное внимание.

"Я их осудил. Я их осудил", — ответил на это Трамп.

Журналист задал второй вопрос: почему Трамп не провел в понедельник пресс-конференцию, хотя и планировал. "Пресс-конференция была", — ответил президент США, который ранее выступил с телеобращением, но не стал отвечать на вопросы.

Политические противники критиковали Трампа за то, что он, по их мнению, недостаточно осудил ультраправых.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек, пострадали еще 34. Еще двое полицейских погибли при крушении вертолета, участвовавшего в обеспечении безопасности в городе. Трамп первоначально осудил насилие "с многих сторон", за что подвергся критике. После этого Трамп в телеобращении осудил неонацистов, сторонников расистской теории "превосходства белых" и ультраправую организацию "Ку-Клукс-Клан".

Трамп в прошлом уже называл CNN "фейковыми новостями", а враждебную ему прессу в целом — "оппозиционной партией" и "врагами народа". Подавляющее большинство СМИ США на президентских выборах 2016 года поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон.