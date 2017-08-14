В ООН изучают информацию о намерении Ирана развивать ракетную программу

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото

ООН, 14 авг — РИА Новости. В ООН изучают информацию о намерении Ирана развивать собственную ракетную программу, сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы осведомлены о сообщениях СМИ, и изучаем их", — сообщил Хак журналистам.

Как сообщалось ранее, парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.