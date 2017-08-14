Одного из подозреваемых в убийстве итальянца в Испании оставили под арестом

МАДРИД, 14 авг – РИА Новости, Елена Шестернина. Суд города Бланес (провинция Жирона, автономное сообщество Каталония, Испания) принял решение оставить в заключении без права выхода под залог одного из участников драки на дискотеке в курортном муниципалитете Льорет-де-Мар, в результате которой погиб гражданин Италии, сообщили РИА Новости в высшем суде Каталонии.

В субботу на рассвете правоохранительные органы Каталонии Mossos d'Esquadra задержали на дискотеке трех человек, которых подозревают в нанесении смертельных травм гражданину Италии. В правоохранительных органах Каталонии РИА Новости заявили, что у задержанных есть российские документы, они, предположительно, выходцы из Чечни, имеют право на убежище во Франции и живут там. Однако генконсульство в Барселоне и посольство РФ в Мадриде заявили, что "принадлежность их к российскому гражданству пока не подтверждается". В суде не смогли сказать, есть ли у подозреваемых российское гражданство.

В понедельник вечером суд города Бланес принимал решение о предварительной мере пресечения в отношении задержанных. "Дежурный судья Бланеса допросил трех задержанных в связи со смертью человека в Льорет-де-Мар. Судья принял решение по запросу прокурора оставить в заключении без права выхода под залог одного из задержанных. Двое других освобождены, однако один из них лишен права покидать территорию стран Шенгенской зоны", — заявили в суде.

Ведется судебное расследование по подозрению в убийстве в отношении всех трех человек.

В понедельник интернет-издание Periodico опубликовало видео, на котором видно, как, предположительно, выходцы из Чечни забивают до смерти гражданина Италии. На нем видно, как один из нападающих наносит удар ногой по голове итальянца. Пострадавший был доставлен в больницу Жироны, где скончался в воскресенье.

Издание Periodico приводит имя погибшего — Николо Чиатти (Niccolò Ciatti), родом из Скандиччи (регион Тоскана, провинция Флоренция).