В пригороде Парижа автомобиль протаранил пиццерию, один человек погиб

ПАРИЖ, 14 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Один человек погиб, еще восемь получили ранения вечером в понедельник, когда автомобиль врезался в пиццерию в департаменте Сена и Марна в столичном регионе Франции.

Как передает радиостанция Europe1, инцидент произошел в коммуне Сет-Сор. ​Французский телеканал BFMTV сообщает, что водитель BMW въехал в здание пиццерии намеренно.

В результате инцидента погибла восьмилетняя девочка, многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля задержан.

Car drives into pizzeria in Seine-et-Marne, east of Paris, killing young girl and injuring at least 8; driver arrested — French TV pic.twitter.com/fqq7lI9X0h — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) 14 августа 2017 г.

Пользователи социальных сетей, ставшие очевидцами инцидента, выкладывают в интернет фотографии, на которых видно, что серебристая BMW полностью оказалась внутри пиццерии Cesena.

1 Dead, 8 Injured As Car Rams Into Pizzeria In Paris; Driver Arrested: https://t.co/iKY6u6eNP6 — Ascension Guide (@Ascension_Guide) 14 августа 2017 г.

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