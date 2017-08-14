Мадуро назвал заявления Трампа несоразмерными и оскорбительными

Президент Венесуэлы Мадуро выступает с речью на митинге против президента США Трампа в Каракасе

Президент Венесуэлы Мадуро выступает с речью на митинге против президента США Трампа в Каракасе

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал заявления американского лидера Дональда Трампа о возможных сценариях в отношении Каракаса "несоразмерными и оскорбительными", передает агентство Рейтер.

"Венесуэле нельзя угрожать, господин Трамп", — приводит агентство слова Мадуро. Тем не менее, сообщается, что Мадуро также заявил о желании провести разговор с Трампом.

"Мы победим военную угрозу американского империализма, республика восторжествует… Восстановится правосудие, настанет мир, мы восстановим путь развития", — сказал лидер Венесуэлы.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию. При этом официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что военные США не получали указаний о подготовке военной операции в отношении Венесуэлы.

В июле в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.