Сторонники Мадуро протестуют после заявления Трампа о военном вмешательстве

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро в понедельник вышли на улицы с целью протеста против заявления американского лидера Дональда Трампа о возможности военной операции в латиноамериканской стране, сообщает телеканал Telesur.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию. При этом официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что военные США не получали указаний о подготовке военной операции в отношении Венесуэлы.

Как сообщает телеканал, протесты начались рано утром. Демонстранты планируют дойти до резиденции президента. На фотографиях в социальных сетях видно, что протестующие несут плакаты с лозунгами в поддержку Национального учредительного собрания и флаги страны.

В Twitter правящей Единой социалистической партии Венесуэлы сообщается, что "сегодня венесуэльский народ мобилизуется" для самообороны, защиты суверенитета и независимости. Ранее глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса также заявил в Twitter: "Вся наша Америка единодушно противостоит угрозе США о применении военной силы против Венесуэлы".

​Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес призвал "занять жесткую позицию" в отношении США. По его словам, Минобороны страны "глубоко осуждает" заявления главы Белого дома и расценивает их в качестве "одной из самых серьезных угроз" в адрес Венесуэлы, исходящих от "правительства крупнейшей военной державы в мире".

.@NicolasMaduro: No aceptamos que se cuestione al Estado, la democracia y la propia existencia de la República Bolivariana de Venezuela pic.twitter.com/phUDc9RbqC — PSUV (@PartidoPSUV) 14 августа 2017 г.

​В июле в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.