Десять человек выписали из больницы после наезда автомобиля в Шарлоттсвилле

Ситуация в Виргинии после беспорядков (37)

Женщина, пострадавшая во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния

Женщина, пострадавшая во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Десять пострадавших в связи с наездом автомобиля выписаны из больницы в американском Шарлоттсвилле (штат Виргиния), где действует режим чрезвычайного положения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя больницы Анджелу Тейлор.

Американец Алекс Филдс был задержан в связи с наездом автомобиля на противников акции ультраправых в Шарлоттсвилле в субботу. В результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.

По данным представителя больницы в Виргинии, 10 человек выписаны, еще девять находятся в хорошем состоянии.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек, пострадали еще 34. Двое полицейских погибли при крушении вертолета, участвовавшего в обеспечении безопасности в городе. Трамп первоначально осудил насилие "со многих сторон", за что подвергся критике. Белый дом заявил впоследствии, что Трамп осуждает ультраправых.