МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. США ограничили выдачу виз гражданам Венесуэлы после начала работы нового венесуэльского законодательного органа Национального учредительного собрания, сообщает газета Nacional.

Как отмечает газета, источники в посольстве США в Каракасе подтвердили эту информацию.

По данным издания, в понедельник пять из шести венесуэльцев, которые обратились в американское посольство, сообщили, что им отказали в оформлении документов. Также в визах было отказано журналистам и депутатам.

Тем не менее, на сайте дипломатического представительства возможность подать заявку на визу не заблокирована.

В среду США расширили санкции против Венесуэлы, добавив туда ряд организаций и частных лиц, в том числе восемь чиновников и Адана Чавеса, брата покойного президента страны Уго Чавеса. Ранее США уже ввели санкции против президента страны Николаса Мадуро. До этого минфин США внес в список санкций 13 физических лиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании. В пятницу президент Дональд Трамп заявил, что не исключает любые пути для урегулирования ситуации в Венесуэле, в том числе военные.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.