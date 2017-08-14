Ситуация на Корейском полуострове находится на грани, заявили в МИД

РИГА, 14 авг — РИА Новости. Обострение ситуации вокруг Корейского полуострова может привести к развязыванию мировой войны, заявила в понедельник в эфире латвийской радиостанции Baltkom официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Мы (МИД России. — Прим. ред.) уже говорили о том, что ситуация находится на грани. Но, несмотря на это, мы слышим риторику и Пхеньяна, и заявления, которые каждый день идут из Вашингтона. Парадокс в том, что они идентичны. Идет прямое запугивание с применением силы обеих сторон… Такое ощущение, что все заявления Пхеньяна переводятся на английский язык и озвучиваются официальными представителями США", — сказала она.

По словам Захаровой, у США есть полный инструментарий возможностей решения международных кризисов дипломатическим путем, "но все это забыто".

Она подчеркнула, что в результате возможного развязывания войны могут погибнуть много мирных жителей. "Если этот сценарий будет применен, то произойдет коллапс мирового масштаба с тотальным обходом международного права, о котором столько последние годы заботились именно в Вашингтоне, развязывая санкционные войны… Речь идет о том, что могут погибнуть десятки, сотни тысяч мирных жителей", — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД указала также на угрозу экологического коллапса. "Речь идет о полуострове, который омывается океаном. Так что угроза даже больше чем региональная", — добавила она.

По словам Захаровой, создается впечатление, что не все осознают, какую угрозу несет обострение отношений двух ядерных держав. "Если люди в 2017 году не понимают, что такое угроза ядерного оружия, что это угроза всему миру, тогда о чем мы говорим. Россия с Китаем инициировала программу по выходу из этого кризиса. Речь идет о двусторонней заморозке. Американцы и Южная Корея замораживают свои военные учения, которые являются провокационными, а Северная Корея замораживает свои испытания, которые они проводят, учения, которые осуждает ООН", — пояснила она.

За минувшую неделю США и КНДР обменялись рядом резких заявлений. Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если для США с ее стороны будет исходить реальная опасность. В Пхеньяне в ответ заявили, что изучают возможность ракетного удара по острову Гуам, где расположены американские военные базы. Президент США, в свою очередь, сообщил, что если Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". Трамп также подчеркнул, что у США уже готовы военные решения на случай, если КНДР будет "вести себя неразумно".