В Берлине осквернили мемориал павшим советским воинам

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мужчина осквернил мемориал павшим советским воинам в Тиргартене на улице 17 июня в Берлине, пишет газета Berliner Morgenpost.

Инцидент произошел в понедельник около 12.30 по местному времени (13.30 мск). Как пишет издание, 41-летний мужчина справил нужду на монумент, а затем плюнул в него же. По данным полиции, он также громко высказывался в поддержку национал-социализма.

Когда мужчину задерживали, он выкрикивал оскорбления в адрес России.

Полицейские запретили ему находиться на территории рядом с монументом. Ему также предстоит нести ответственность за оскорбление памяти умерших, отмечает издание.