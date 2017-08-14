В Берлине осквернили мемориал павшим советским воинам

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мужчина осквернил мемориал павшим советским воинам в Тиргартене на улице 17 июня в Берлине, пишет газета Berliner Morgenpost.
Инцидент произошел в понедельник около 12.30 по местному времени (13.30 мск). Как пишет издание, 41-летний мужчина справил нужду на монумент, а затем плюнул в него же. По данным полиции, он также громко высказывался в поддержку национал-социализма.
Mitte: Rechter Russland-Hasser pöbelt und pinkelt gegen Denkmal https://t.co/BaIhj725Xj pic.twitter.com/Rrv8nN18lr— Berlin Bote (@BerlinBote) 14 августа 2017 г.
Когда мужчину задерживали, он выкрикивал оскорбления в адрес России.
Полицейские запретили ему находиться на территории рядом с монументом. Ему также предстоит нести ответственность за оскорбление памяти умерших, отмечает издание.