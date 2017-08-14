В ООН обеспокоены положением 50 тысяч беженцев на границе Сирии и Иордании

ООН, 14 авг — РИА Новости. Гуманитарные агентства ООН обеспокоены положением 50 тысяч беженцев, остающихся в лагере на южной границе Сирии с Иорданией, большинство из них женщины и дети, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"В последние дни сообщалось об авиаударах в этой области, все более небезопасной", — сказал он в понедельник.

При этом остро стоит проблема нехватки продовольствия и медицинских услуг. "Некоторые семьи в части Хадалат, где находится около четырех тысяч человек, как сообщается, живут на муке и воде", — заявил Хак. В этой связи некоторые люди пытаются покинуть данный район, рискуя оказаться в пустыне.

Хак добавил, что несмотря на ограниченные средства, ООН готова продолжать поддержку властей Иордании для помощи сирийским беженцам.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>