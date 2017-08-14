Российский Ил-76 во вторник утром приступит к тушению пожара в Армении

ЕРЕВАН, 14 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Российский самолет Ил-76 приступит к тушению лесного пожара в Армении во вторник на рассвете, сообщили в пресс-службе армянского МЧС.
Армянские спасатели пытаются потушить сразу два лесных пожара — на территории Ваойцдзорской области и государственного заповедника "Хосровский лес" в Араратской области. Огонь охватил сотни гектаров зеленых насаждений. По словам главы МЧС республики Давида Тонояна, лесные пожары на территории Армении стали самыми масштабными за последние 14 лет.
"Cамолет МЧС России Ил-76 уже прибыл в Ереван. На основе данных воздушной разведки местности, проведенной армяно-российской спасательной группой, принято решение приступить к тушению пожара с помощью российского воздушного судна во вторник на рассвете", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в понедельник о ситуации президенту, сразу же после его возвращения из отпуска, доложил глава МЧС Армении. "Министр доложил о сложностях, с которыми сталкиваются спасатели во время работ по пожаротушению, ходе выполнения оперативных поручений, данных президентом для решения существующих проблем, в том числе о просьбе направить в Армению специальный российский самолет", — отметили в пресс-службе.
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