Эксперт: Иран будет увеличивать военные расходы после угроз со стороны США

КАИР, 14 авг — РИА Новости. Тегеран и дальше будет увеличивать военный бюджет и развивать ракетное строительство, если США продолжат открытую враждебную риторику в отношении исламской республики, заявил РИА Новости известный египетский публицист и политолог Ахмед аль-Муслимани.

Ранее СМИ сообщили, что парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.

"Если президент (США Дональд) Трамп продолжит давать понять Ирану, что существует вариант военного решения, то Тегеран будет продолжать вооружаться, увеличивая свой военный бюджет, а также развивать ракетную программу. Это логично, даже пусть если эта возможность и является слабой", — сказал Аль-Муслимани, в недавнем прошлом являвшийся советником и.о. президента Египта по информации.

По словам эксперта, риторика Трампа в отношении Ирана уже привела к значительному усилению Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и вообще консерваторов, отодвинув на второй план более либеральное крыло иранских политиков, известных как реформаторы.

"В таких условиях все больше свои позиции сдают президентская администрация и МИД, отдавая большее влияние Корпусу стражей исламской революции и верховному аятолле", — добавил бывший политик.