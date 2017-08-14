Пентагон объяснил гибель двух военнослужащих в Ираке нештатной ситуацией

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Двое военнослужащих США погибли в Ираке из-за нештатной ситуации в ходе боевой стрельбы, сообщил журналистам представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг.
Представитель Пентагона сказал, что нет никаких данных о том, что к смерти военных могли быть причастны боевики ИГ*. Он отказался сообщить о том, какая именно нештатная ситуация произошла.
Инцидент произошел в воскресенье — двое американцев погибли, еще пять получили ранения.
*Террористическая организация, запрещенная в России