Пентагон объяснил гибель двух военнослужащих в Ираке нештатной ситуацией

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Двое военнослужащих США погибли в Ираке из-за нештатной ситуации в ходе боевой стрельбы, сообщил журналистам представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг.

"Произошла нештатная ситуация", — сказал он. По его данным, военнослужащие участвовали в артиллерийском обстреле минометной позиции террористической группировки "Исламское государство"*.

Представитель Пентагона сказал, что нет никаких данных о том, что к смерти военных могли быть причастны боевики ИГ*. Он отказался сообщить о том, какая именно нештатная ситуация произошла.

Инцидент произошел в воскресенье — двое американцев погибли, еще пять получили ранения.

*Террористическая организация, запрещенная в России