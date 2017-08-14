Россияне не пострадали в результате наводнения в Сьерра-Леоне

Оползни после сильных дождей и наводнений в Сьерра-Леоне. 14 августа 2017

Оползни после сильных дождей и наводнений в Сьерра-Леоне. 14 августа 2017

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Граждане РФ не пострадали в результате вызванного продолжительными ливнями наводнения в Сьерра-Леоне, говорится в сообщении МИД РФ.

По данным ведомства, в понедельник в результате наводнения в Сьерра-Леоне, а также масштабного оползня в одном из пригородов столицы этой западноафриканской страны Фритауна, по предварительным данным, погибли более 300 и остались без крова около 2 тысяч человек.

"По информации посольства России в Гвинейской Республике, курирующего по совместительству отношения нашей страны с Республикой Сьерра-Леоне, среди находящихся в Сьерра-Леоне российских граждан пострадавших нет", — сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что правительством Сьерра-Леоне создан оперативный кризисный штаб, и сформирована комиссия по оценке нанесенного ущерба. В помощи пострадавшим и устранении последствий бедствия участвуют подразделения службы по чрезвычайным ситуациям, Красного Креста, полиции и вооруженных сил, осуществляются меры по эвакуации местных жителей из потенциально опасных районов, сообщили в МИД РФ.