На Украине расследуют более ста дел о коррупции на госпредприятиях

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует более 100 уголовных дел о коррупции на государственных предприятиях, сообщило ведомство в понедельник.
По данным ведомства, большинство преступлений связано с хищением имущества и средств госпредприятий, закупкой товаров и услуг по завышенным ценам, поставкой продукции через посредников по ценам, значительно ниже рыночных.
В НАБУ отметили, что часть из этих госкомпаний входят в топ-100 по версии министерства экономического развития и торговли Украины.
В ведомстве также отчитались, что по состоянию на 30 июня сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 32 дела по коррупции в госпредприятиях. Чаще всего детективы выявляют случаи коррупции на предприятиях топливно-энергетического, военно-промышленного, аграрно-промышленного комплексов и на предприятиях транспорта. В большинстве коррупционных преступлений, по информации НАБУ, участвует руководство предприятий.