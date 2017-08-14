На Украине расследуют более ста дел о коррупции на госпредприятиях

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует более 100 уголовных дел о коррупции на государственных предприятиях, сообщило ведомство в понедельник.

"Среди почти 400 производств, расследование которых осуществляют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины, более 100 касаются коррупции на государственных предприятиях", — сообщается на сайте НАБУ.

По данным ведомства, большинство преступлений связано с хищением имущества и средств госпредприятий, закупкой товаров и услуг по завышенным ценам, поставкой продукции через посредников по ценам, значительно ниже рыночных.

В НАБУ отметили, что часть из этих госкомпаний входят в топ-100 по версии министерства экономического развития и торговли Украины.

"По предварительным оценкам, суммарные убытки, нанесенные этим предприятиям в результате уголовных коррупционных правонарушений, превышают 20 миллиардов гривен (около 770 миллионов долларов — ред.)", – говорится в сообщении.

В ведомстве также отчитались, что по состоянию на 30 июня сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 32 дела по коррупции в госпредприятиях. Чаще всего детективы выявляют случаи коррупции на предприятиях топливно-энергетического, военно-промышленного, аграрно-промышленного комплексов и на предприятиях транспорта. В большинстве коррупционных преступлений, по информации НАБУ, участвует руководство предприятий.