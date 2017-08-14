Трамп на фоне критики назвал расистские группировки, которые он осуждает

Президент США Дональд Трамп говорит о националистическом митинге в Шарлоттсвилле в Дипломатической комнате Белого дома. 14 августа 2017

Президент США Дональд Трамп говорит о националистическом митинге в Шарлоттсвилле в Дипломатической комнате Белого дома. 14 августа 2017

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп уступил критикам и назвал поименно некоторые организации, которые он осуждает в связи с насилием в Шарлоттсвилле.

"Расизм — это зло, и те, кто творят насилие во имя расизма, — преступники и бандиты, включая ККК (Ку-Клукс-Клан — ред.), неонацистов, сторонников "превосходства белой расы" и другие группировки, основанные на ненависти", — заявил Трамп в телеобращении.

Трампа критикуют левые политические активисты и ряд политиков за то, что он, по их мнению, недостаточно осудил ультраправых.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек, пострадали еще 34. Еще двое полицейских погибли при крушении вертолета, участвовавшего в обеспечении безопасности в городе. Трамп первоначально осудил насилие "с многих сторон", за что подвергся критике. Белый дом заявил впоследствии, что Трамп осуждает ультраправых.