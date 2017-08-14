ФБР и МВБ предупреждали об угрозе нападений неонацистов в США еще в мае

Спасатели оказывают женщине первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния

Спасатели оказывают женщине первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ФБР и министерство внутренней безопасности США еще в мае предупреждали об опасности нападений со стороны неонацистских групп ультраправого толка, свидетельствует разведывательный бюллетень, обнародованный изданием Foreign Policy.

Доклад, озаглавленный "Экстремизм неонацистских группировок постоянно угрожает насильственными преступлениями", подводит статистику деяний, связанных с внутренним терроризмом за последние 16 лет. В документе указывается, что сторонники превосходства белой расы в период с 2000 по 2016 год совершили 26 нападений, жертвами которых стали 49 человек – больше любого другого экстремистского движения в США.

Составители отчета сделали вывод, что угроза, исходящая от ультраправых организаций, не снизится и в 2018 году.

На прошлой неделе в городе Шарлоттсвилль прошла серия инцидентов с участием сторонников ультраправых, которые протестовали против планов властей убрать памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли из "Парка освобождения" (бывший "Парк Ли"). Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от нескольких сотен до нескольких тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

В результате инцидентов в Шарлоттсвилле 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. Также в результате крушения полицейского вертолета погибли двое сотрудников полиции штата Виргиния.