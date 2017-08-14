Испанские СМИ опубликовали видео убийства итальянца на дискотеке

МАДРИД, 14 авг – РИА Новости. Видео, на котором видно, как, предположительно, выходцы из Чечни забивают до смерти гражданина Италии, опубликовано в испанском интернет-издании Periodico.
Драка произошла в субботу около трех часов ночи на дискотеке курорта Льорет-де-Мар. Три человека забили до смерти гражданина Италии. Он позже скончался в больнице. На видео видно, как один из нападающих наносит удар ногой по голове итальянца.
В правоохранительных органах Каталонии Mossos d'Esquadra заявили РИА Новости, что это видео было снято частным лицом и правоохранительное органы не имеют его в своем распоряжении. Там также уточнили, что в настоящее время судья города Бланес принимает решение о мере пресечения в отношении задержанных.
Издание Periodico приводит имя погибшего – Николо Чатти (Niccolò Ciatti), родом из Скандиччи (регион Тоскана, провинция Флоренция).
Los agresores de Lloret son chechenos con formación paramilitar https://t.co/RmSSICSfJy— El Periódico (@elperiodico) 14 августа 2017 г.
В то же время генконсульство в Барселоне и посольство РФ в Мадриде заявили, что "принадлежность их к российскому гражданству пока не подтверждается".