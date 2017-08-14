Испанские СМИ опубликовали видео убийства итальянца на дискотеке

МАДРИД, 14 авг – РИА Новости. Видео, на котором видно, как, предположительно, выходцы из Чечни забивают до смерти гражданина Италии, опубликовано в испанском интернет-издании Periodico.

Драка произошла в субботу около трех часов ночи на дискотеке курорта Льорет-де-Мар. Три человека забили до смерти гражданина Италии. Он позже скончался в больнице. На видео видно, как один из нападающих наносит удар ногой по голове итальянца.

В правоохранительных органах Каталонии Mossos d'Esquadra заявили РИА Новости, что это видео было снято частным лицом и правоохранительное органы не имеют его в своем распоряжении. Там также уточнили, что в настоящее время судья города Бланес принимает решение о мере пресечения в отношении задержанных.

Издание Periodico приводит имя погибшего – Николо Чатти (Niccolò Ciatti), родом из Скандиччи (регион Тоскана, провинция Флоренция).

Los agresores de Lloret son chechenos con formación paramilitar https://t.co/RmSSICSfJy — El Periódico (@elperiodico) 14 августа 2017 г.

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Ранее в понедельник в правоохранительных органах Каталонии РИА Новости заявили, что у задержанных есть российские паспорта, они, предположительно, выходцы из Чечни, имеют право на убежище во Франции и живут там. "У них есть российские паспорта. Они чеченского происхождения, российские граждане с правом на убежище во Франции. Они нам показали российские документы", — заявила собеседница агентства, добавив, что их точное место жительства во Франции неизвестно.

В то же время генконсульство в Барселоне и посольство РФ в Мадриде заявили, что "принадлежность их к российскому гражданству пока не подтверждается".