В Германии угнали автоприцеп с 20 тоннами киндер-сюрпризов и "Нутеллы"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Неизвестные в Германии угнали автомобильный прицеп, в котором находилось 20 тонн шоколадной продукции, в том числе киндер-сюрпризы и паста "Нутелла", пишет газета Welt.

Инцидент произошел в городе Нойштадт в федеральной земле Гессен. Как сообщила полиция в понедельник, кража могла быть совершена в промежутке с вечера субботы до полудня воскресенья.

Стоимость украденной продукции оценивается примерно в 50-70 тысяч евро. В настоящее время ведется расследование происшествия.