МВД Италии зафиксировало снижение потока мигрантов

РИМ, 14 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Число мигрантов, прибывших с 1 января этого года морским путем на Апеннины, составило чуть более 97 тысяч человек, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщило в понедельник МВД Италии.

Согласно официальным данным, тенденция к снижению потока мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока выявилась полтора месяца назад. Так, в июле через Средиземное море в Италию были доставлены 11,5 тысячи мигрантов, что вдвое меньше, чем в июле прошлого года. МВД указывает в этой связи, что за первые две недели августа число беженцев, прибывших морским путем на Апеннины, составило всего 2080 человек, тогда как в августе 2016 года к итальянским берегам на лодках добралось более 21 тысячи мигрантов.

Обнародованные в понедельник данные агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex подтверждают тенденцию, отмеченную в МВД Италии. Согласно этой информации, число мигрантов, прибывших в июле по Средиземному морю на Апеннины, по сравнению с июнем снизилось на 57%. Это самый низкий показатель в данном месяце начиная с 2014 года. Одновременно, по данным Frontex, в июле этого года количество мигрантов, прибывших в Испанию, составило 2,3 тысячи человек. Это в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию.