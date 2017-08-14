Министр обороны Венесуэлы ответил на угрозы Дональда Трампа

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о готовности ВС страны предпринять любые меры для защиты своего государства, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о возможности военного вмешательства.

"Вооруженные силы Боливарианской Республики Венесуэлы вновь заявляют о своих мирных намерениях, однако подтверждают священную клятву отдать жизнь, защищая родину и ее институты, в случае необходимости", — заявил Лопес.

Он также призвал "занять жесткую позицию" в отношении США. По его словам, МО страны "глубоко осуждает" заявления главы Белого дома и расценивает их в качестве "одной из самых серьезных угроз" в адрес Венесуэлы, исходящих от "правительства крупнейшей военной державы в мире".

Ранее в пятницу Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию. При этом официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что военные США не получали указаний о подготовке военной операции в отношении Венесуэлы.