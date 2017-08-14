Ryanair просит британские аэропорты ограничить продажу алкоголя

ЛОНДОН, 14 авг – РИА Новости. Крупнейший в ЕС лоукостер Ryanair просит британские аэропорты в срочном порядке ограничить продажу алкоголя.

По данным британского Управления гражданской авиации CAA, в период с 2012 по 2016 год число инцидентов с участием пьяных пассажиров в Великобритании возросло на 600%. В этой связи авиакомпания просит запретить продажу любого алкоголя в барах и ресторанах до 10.00, ввести обязательный контроль посадочных талонов при покупке алкогольных напитков в барах и ресторанах (как это делается при покупках в магазинах беспошлинной торговли), говорится в распространенном в понедельник заявлении компании. В числе просьб Ryanair также контроль продажи алкоголя в барах и ресторанах пассажирам во время задержки рейсов посредством ограничения числа напитков на один посадочный талон максимум до двух.

"Совершенно несправедливо, что аэропорты получают прибыль от неограниченной продажи алкоголя пассажирам и оставляют авиакомпании один на один с последствиями этого. Особенно это становится проблемой во время задержки рейсов, когда аэропорты торгуют алкоголем без ограничений", — заявил представитель авиакомпаниии Кенни Джейкобс. По его словам, также особую опасность представляет продажа алкоголя ранним утром.

Сообщается, что сама компания уже приняла необходимые меры: пассажирам, путешествующим из аэропорта Глазго Прествик и Манчестера в Аликанте, а также на Ибицу, не разрешается пить купленный в duty free алкоголь в самолете, их просят убрать купленные бутылки.