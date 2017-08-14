Премьер Украины пообещал спецпосланнику ФРГ продолжить реализацию реформ

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Правительство Украины продолжит масштабную реформу по децентрализации, кадровое обновление органов власти и будет опираться на поддержку международных партнеров в этих сферах, заявил премьер Украины Владимир Гройсман на встрече в Киеве со спецпосланником правительства ФРГ по вопросам реформ в области управления и децентрализации Георгом Мильбрадтом.

"Правительство Украины в рамках коренного реформирования государства продолжит начатую три года назад реформу по децентрализации, реформу государственного управления, прежде всего обновление кадрового состава органов власти, и будет опираться в этих процессах на поддержку международных партнеров — в том числе правительства Германии", — передает позицию Гройсмана пресс-служба правительства.

В сообщении отмечается, что Мильбрадт был назначен по просьбе украинских властей как один из советников по проведению реформ.

Говоря об обновлении госслужбы, Гройсман отметил, что уже осенью в результате открытых конкурсов к органам власти привлекут тысячу специалистов, которые смогут углублять реформы. В этом контексте, как подчеркнул премьер, поддержка партнеров, прежде всего правительства Германии, уместна и ценна.

"Мы глубоко ценим уровень нашего сотрудничества с правительством Германии. Мы благодарны за всестороннюю поддержку правительства Украины и непосредственно канцлеру (ФРГ Ангеле Меркель). То, что в соответствии с решением правительства (Германии) был направлен специальный посланник по вопросам реформ, имеет для нас большое значение", — заявил Гройсман.