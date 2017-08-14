Британец помог найти пропавшую в США девочку, предложив похитителю пиццу

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Житель британского графства Суррей помог полиции определить местонахождение четырехлетней девочки, которая была похищена отцом в американском штате Калифорния, после того, как предложил ему бесплатную пиццу, сообщает газета The Guardian.
Один из них, 21-летний Гэрри Браун, связался с отцом-похитителем, с которым познакомился в интернете, и два дня общался с ним в социальной сети. Пообещав бесплатную пиццу, Браун выманил у отца девочки адрес, по которому он находился вместе с дочерью, и передал эту информацию американской полиции.
"Я провел в интернете всю жизнь, но и не подозревал, что беседы с незнакомыми людьми приведут к тому, что я найду эту малышку", — сказал Браун.
Бабушка и дедушка девочки поблагодарили молодого человека за помощь и пригласили его в США в качестве своего "почетного гостя".