Британец помог найти пропавшую в США девочку, предложив похитителю пиццу

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Житель британского графства Суррей помог полиции определить местонахождение четырехлетней девочки, которая была похищена отцом в американском штате Калифорния, после того, как предложил ему бесплатную пиццу, сообщает газета The Guardian.

Девочка пропала три недели назад после судебного слушания в США. Полицейским не удавалось установить ее местонахождение, предполагая, что она может находиться вместе с отцом. Ранее суд назначил официальными опекунами девочки ее бабушку и дедушку, признав, что пребывание с отцом наносит ей "эмоциональный вред". После случившегося опекуны малышки, Гари и Ким Форестер, обратились за помощью к друзьям ее отца в Facebook.

Один из них, 21-летний Гэрри Браун, связался с отцом-похитителем, с которым познакомился в интернете, и два дня общался с ним в социальной сети. Пообещав бесплатную пиццу, Браун выманил у отца девочки адрес, по которому он находился вместе с дочерью, и передал эту информацию американской полиции.

"Я провел в интернете всю жизнь, но и не подозревал, что беседы с незнакомыми людьми приведут к тому, что я найду эту малышку", — сказал Браун.

Бабушка и дедушка девочки поблагодарили молодого человека за помощь и пригласили его в США в качестве своего "почетного гостя".