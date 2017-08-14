Три депутата Рады задекларировали биткоины общей стоимостью в $50 млн

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Урбанский, Дмитрий Белоцерковец и Дмитрий Голубов задекларировали криптовалюту биткоин общей стоимостью почти 50 миллионов долларов, следует из электронных деклараций парламентариев.

Ранее замглавы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что профильные ведомства обсуждают правовой статус биткоина, в августе этот вопрос будет рассматриваться Советом по финансовой стабильности.

Согласно декларации, Урбанский имеет 2494 биткоина (около 10 миллионов долларов), Белоцерковец задекларировал 398 биткоинов (1,6 миллиона долларов), Голубов указал в своей декларации 8752 биткоина (около 35 миллионов долларов).

Ранее правоохранители Украины обнаружили на территории Института электросварки имени Патона подпольную фабрику по генерации биткоинов. Выпуск и оборот биткоинов на территории Украины запрещены.