Россия выдала Украине ее гражданина, находившегося в розыске за убийство

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия выдала Украине ее гражданина, находившегося в межгосударственном розыске за убийство и грабеж, сообщает Генеральная прокуратура РФ в понедельник.

Мужчина обвиняется в том, что в октябре 2015 года в Ивано-Франковской области на Украине он и его сообщники жестоко избили человека, украли его мобильный телефон и скрылись. В марте 2016 года его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий на Ленинградском вокзале в Москве.

Северная транспортная прокуратура, в свою очередь, завершила экстрадиционную проверку в отношении 29-летнего украинца, находящегося в межгосударственном розыске за совершение преступлений по статьям Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство, совершенное группой лиц" и "Грабеж".

"По результатам проведенной проверки Генеральной прокуратурой РФ удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Украины о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности за совершение инкриминируемых ему преступлений. По результатам проверки Московской межрегиональной транспортной прокуратуры гражданин Украины экстрадирован из России для привлечения к уголовной ответственности за убийство", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время мужчина передан представителям украинской стороны, уточнили в Генпрокуратуре.