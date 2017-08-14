Премьер Латвии заявил о желании развивать сотрудничество с Россией

РИГА, 14 авг – РИА Новости. Премьер Латвии Марис Кучинскис на встрече в понедельник с министром транспорта РФ Максимом Соколовым заявил о желании развивать конструктивные отношения между странами.

Соколов прибыл в Латвию для участия в работе российско-латвийской межправительственной комиссии.

Как передает корреспондент РИА Новости, встреча прошла в здании латвийского правительства. Премьер Латвии заверил российского министра в том, что республика заинтересована в развитии конструктивного сотрудничества с Россией в таких сферах, как погранохрана, вопросы миграции, таможни и транспорта. Также Латвия заинтересована в развитии сотрудничества в вопросах искусства и культуры.

"Позитивен тот факт, что после почти четырехлетнего перерыва возобновляет работу латвийско-российская межправкомиссия. Латвия считает эту комиссию хорошим форматом для сотрудничества двух стран, где есть возможность конструктивно поговорить о конкретных вопросах", — сказал Кучинскис.

Заседание российско-латвийской межправкомиссии пройдет в Риге во вторник. Сопредседателем комиссии с российской стороны является Соколов, с латвийской — министр сообщений Улдис Аугулис.