В Польше переименуют почти тысячу улиц в рамках закона о декоммунизации

ВАРШАВА, 14 авг — РИА Новости. Институт национальной памяти (IPN) Польши требует переименовать к концу лета почти тысячу улиц в связи с принятием в стране поправок к закону о декоммунизации.

"К настоящему времени IPN сделал 336 представлений, касающихся 943 улиц, которых касается закон", — говорится в сообщении института. Отмечается, что местные органы власти, в случае сомнений, могут обратиться в институт за помощью в проверке названия улицы на предмет необходимости его замены.

IPN регулярно дополняет перечень названий, подлежащих замене. В настоящее время список, опубликованный на официальном сайте института, включает 107 названий. В частности, как указывает институт, заменить необходимо названия улиц Первой армии Войска польского, 22 июля, 9 мая, Красной армии, Героев Сталинграда, Народного Войска польского, Польского комитета национального освобождения, 10-летия и 40-летия ПНР.

Институт сообщает, что если до 2 сентября текущего года органы местного самоуправления не внесут изменения в названия улиц самостоятельно, то соответствующие постановления издадут воеводы.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания и предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.