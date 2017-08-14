Суд не отпустил под залог обвиняемого в наезде на людей в Шарлоттсвилле

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Суд отказался выпустить под залог Джеймса Алекса Филдса-младшего, обвиняемого в наезде на людей в американском Шарлоттсвилле, передало агентство Ассошиэйтед Пресс из зала суда.

В субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в центре города. В результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы. Полиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо. Еще двое полицейских погибли при крушении вертолета в ходе операции по обеспечению порядка.

События в Шарлоттсвилле привлекли общенациональное внимание. Президент США Дональд Трамп проводит в понедельник совещание по этой теме с генпрокурором и директором ФБР.