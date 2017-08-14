В Нидерландах прожившие вместе 65 лет пенсионеры одновременно ушли из жизни

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пожилая супружеская пара Ник и Трис Эльдерхост, прожившие в браке 65 лет, одновременно ушли из жизни в результате двойной эвтаназии в нидерландском городе Дидам, сообщает британская газета Daily Telegraph.

Супруги Эльдерхост, оба в возрасте 91 года, умерли в окружении родных и близких. "Они крепко поцеловались и отошли в мир иной, уверенно держась за руки. Согласно их собственному желанию", — рассказала их дочь.

Как отмечает издание, в течение последних пяти лет здоровье супругов ухудшалось. В 2012 году Эльдерхост пережил инсульт, после чего его подвижность стала ограниченной. Его супруге также стало тяжело передвигаться. Кроме того, врачи диагностировали у нее потерю памяти. Как сообщила их вторая дочь, ее мать была признана вменяемой, но, если бы ее супруг скончался, он могла полностью потерять ориентацию и попасть в конченом итоге в дом престарелых.

"Это то, чего она страшно не хотела", — отметила дочь Эльдерхост.

Голландия стала первой страной, легализовавшей в 2002 году эвтаназию для неизлечимо больных пациентов, испытывающих тяжкие физические страдания. Ранее сообщалось, что в 2015 году в Нидерландах было зафиксировано более 5,5 тысячи случаев эвтаназии, которая сегодня практикуется также в ряде других европейских стран.