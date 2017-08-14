Аналитик считает неизбежным снижение доли дизельных автомобилей в Германии

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Снижение доли автомобилей с дизельными двигателями в Германии неизбежно, считает аналитик сырьевых рынков Julius Baer Карстен Менке.

Ряд европейских стран и компаний обсуждают сейчас долгосрочные планы полного перехода на электромобили. В то же время немецкие автопроизводители провели в Берлине "дизельный саммит", на котором компании согласились обновить программное обеспечение более 5 миллионов дизельных автомобилей, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. В числе этих 5 миллионов — 2,5 миллиона автомобилей Volkswagen, которым уже было предписано обновить свое ПО после "дизельного скандала" в США.

"В то время как это (итоги "дизельного саммита" — ред.) может поспособствовать краткосрочному подъему продаж, снижение доли дизельных марок неизбежно в долгосрочной перспективе…. Тема дизельной утилизации в Германии может обеспечить краткосрочный рост продаж, но вряд ли остановит более долгосрочное снижение доли дизельных автомобилей на рынке", — считает эксперт.

"Мы полагаем, что ни перспектива ускоренной утилизации дизельных автомобилей, ни возможность сокращения выбросов оксида азота через обновление программного обеспечения автомобилей не снизят беспокойства потребителей о потенциальных запретах на вождение и о снижении цен на перепродажу дизельных автомобилей. Более того, запрет на вождение дизельных автомобилей в перспективе не был исключен правительством Германии по результатам "дизельного саммита", — добавил он.