МВД ДНР задержало мэра одного из городов по подозрению во взятке

ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Глава администрации одного из городов самопровозглашенной Донецкой народной республики задержан по подозрению в получении взятки в размере 300 тысяч рублей, сообщили в МВД ДНР.

"Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД ДНР при получении взятки в размере 130 тысяч рублей задержали с поличным главу администрации одного из городов. Общая сумма денежных средств, незаконно полученных нечистым на руку чиновником, превысила 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР. О каком именно городе идет речь, не уточняется.

По данным ведомства, чиновник получил деньги за заключение договора аренды помещения, находящегося на балансе администрации города.

"Фигуранту грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет с выплатой внушительного штрафа", — добавили в МВД.