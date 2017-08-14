Тимошенко: Украину ждет катастрофа, если подтвердятся поставки оружия КНДР

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что если информация о поставках Киевом оружия и военных технологий в Северную Корею подтвердится, Украину ждут "санкции и катастрофа".
Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".
"Если эта информация подтвердится, то Украина может попасть под санкции, а значит — остаться без какой-либо помощи со стороны цивилизованного мира. Это — катастрофа для нашей страны. Такая ситуация является прямым следствием непрофессионализма и преступности президента Петр Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. Эта власть уничтожает Украину!" — написала Тимошенко на своей странице в Facebook в понедельник.
В начале августа СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить на треть ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.