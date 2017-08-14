Трамп "потроллил" бизнесмена, покинувшего в знак протеста совет Белого дома

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп выступил с нападками на крупного бизнесмена-афроамериканца Кеннета Фрейзeра, который заявил, что покидает консультативный совет Белого дома в знак протеста против событий вокруг Шарлоттсвилля.

"Теперь, когда Кен Фрейзeр из фармацевтической компании Merck ушел из президентского совета по производству, у него будет больше времени подумать, как снизить грабительские цены на лекарства!" — написал Трамп в Twitter, выделив последние слова заглавными буквами.

Now that Ken Frazier of Merck Pharma has resigned from President's Manufacturing Council,he will have more time to LOWER RIPOFF DRUG PRICES! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 августа 2017 г.

Фрейзeр заявил в пресс-релизе в понедельник, что уходит из совета бизнесменов при Белом доме, поскольку считает, что американские лидеры должны безоговорочно отвергнуть ненависть на расовой почве. Merck & Co. — одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний с оборотом около 40 миллиардов долларов в год.

Трампа критикуют левые политические активисты за то, что он, по их мнению, недостаточно осудил ультраправых. В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек, пострадали еще 34. Трамп осудил насилие "с многих сторон", за что подвергся критике. Белый дом заявил впоследствии, что Трамп осуждает ультраправых.