Убивший турецкого полицейского боевик числился в международном розыске

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Предполагаемый боевик террористической группировки "Исламское государство"*, совершивший нападение на сотрудника полиции в турецком Стамбуле, числился в международном розыске, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные правоохранителей.

Ранее сообщалось, что предполагаемый член ИГ*, вооруженный ножом, напал на полицейского в Стамбуле, в результате полученных ранений тот скончался. Атака была совершена в воскресенье вечером при транспортировке подозреваемого в связях с ИГ* мужчины в полицейское отделение. После нападения предполагаемый боевик был ликвидирован. Ранее он был задержан по подозрению в подготовке теракта.

"Мужчина, который был задержан, находился в международном розыске", — сказал глава городской полиции Мустафа Чалышкан.

"Мы думаем, что была предотвращена очень серьезная атака", — подчеркнул он.

Накануне стало известно, что власти Турции задержали на юго-востоке страны троих мужчин, подозреваемых в убийствах по заданию ИГ*. По версии следствия, боевики прибыли из сирийской Ракки и планировали нападения на людей, которые действовали против террористической группировки.

*Террористическая организация, запрещена в России.