Убивший турецкого полицейского боевик числился в международном розыске

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Предполагаемый боевик террористической группировки "Исламское государство"*, совершивший нападение на сотрудника полиции в турецком Стамбуле, числился в международном розыске, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные правоохранителей.
"Мужчина, который был задержан, находился в международном розыске", — сказал глава городской полиции Мустафа Чалышкан.
"Мы думаем, что была предотвращена очень серьезная атака", — подчеркнул он.
Накануне стало известно, что власти Турции задержали на юго-востоке страны троих мужчин, подозреваемых в убийствах по заданию ИГ*. По версии следствия, боевики прибыли из сирийской Ракки и планировали нападения на людей, которые действовали против террористической группировки.
*Террористическая организация, запрещена в России.