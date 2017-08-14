Трамп проведет совещание по событиям в Шарлоттсвилле

Ситуация в Виргинии после беспорядков (32)

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп проведет совещание по событиям в Шарлоттсвилле, говорится в расписании Трампа, которое распространил Белый дом.

Трамп проведет совещание в Вашингтоне с генпрокурором-главой министерства юстиции Джеффом Сешнсом и директором ФБР Крисом Рэем.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек, пострадали еще 34.

В субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в центре города. В результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы. Полиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему.