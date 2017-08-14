Могерини и послы ЕС проводят экстренное совещание по ситуации вокруг КНДР

БРЮССЕЛЬ, 14 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Экстренное заседание комитета по политике и безопасности Евросоюза по ситуации вокруг КНДР открылось в понедельник в Брюсселе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Совета ЕС.

Встреча проходит под председательством созвавшей ее главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини. "По итогам совещания будет распространено коммюнике", — сказал собеседник агентства.

Могерини объявила в пятницу о созыве внеочередного заседания комитета для обсуждения "последующих шагов касательно ситуации в КНДР".

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в случае угрозы для США. На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

Комитет по политике и безопасности является постоянным органом, отвечающим за общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС. В его состав входят политические директоры, назначаемые министерствами иностранных дел стран-членов ЕС. В основные задачи комитета входит наблюдение за международным положением и принятие политических решений в контексте общей внешней политики и политики безопасности ЕС, включая стратегическое руководство действиями по реализации кризисного управления.

На прошлой неделе Евросоюз усилил санкции против КНДР, включив в санкционный список девять человек и четыре юридических лица, выполняя таким образом соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН. Как отмечалось в коммюнике Совета ЕС, теперь в санкционном списке значатся 62 физических и 50 юридических лиц. Еще 41 человек и семь юрлиц внесены в список санкций Евросоюзом самостоятельно.

В пресс-релизе отмечалось также, что Совет ЕС будет работать над тем, чтобы быстро наложить на КНДР другие санкции, включенные в резолюцию 2371 СБ ООН.

Ранее СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.