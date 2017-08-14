Меркель считает, что переговоры по КНДР нужно вести в формате "6+1"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что для политического решения кризиса вокруг Северной Кореи необходимо найти переговорный формат по примеру формата "6+1".

"Я считаю разумным, что были наложены санкции (на КНДР — ред.). Я надеюсь, что Совбез ООН продолжит действовать единогласно. Очень важно, чтобы США, Россия и Китай придерживались друг друга в этом вопросе. И, конечно, наша цель — найти переговорный формат, как когда-то было с форматом переговоров 6+1", — заявила она в интервью телеканалу Phoenix.

"В вопросе КНДР для меня совершенно ясно, что этот вопрос необходимо решить мирным путем", — добавила она.

Трансляция велась на странице Facebook телеканала.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене. Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.

В начале августа 2017 года СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить на треть ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от США.