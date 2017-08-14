Российский Ил-76 вылетел в Армению для тушения пожара в заповеднике

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. МЧС России направило в Армению для тушения крупного пожара в государственном заповеднике "Хосровский лес" самолет Ил-76, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе министерства.

Армянские спасатели пытаются потушить сразу два лесных пожара – на территории Ваойцдзорской области и государственного заповедника "Хосровский лес" в Араратской области. Огонь охватил сотни гектаров зеленых насаждений. По словам главы МЧС республики Давида Тонояна, лесные пожары на территории Армении стали самыми масштабными за последние 14 лет.

"В соответствии с запросом правительства Армении и по поручению правительства в Ереван вылетел самолет МЧС России Ил-76, оснащенный выливными авиационными приборами, для тушения лесных пожаров на территории заповедника "Хосровский лес", — сообщили в пресс-службе.

Ил-76, который считается одним из крупнейших противопожарных самолетов в мире, за один раз способен сбросить на очаг пожара 42 тонны воды, создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 метров, площадью около 50 тысяч квадратных метров.

"Экипаж Ил-76 МЧС России подготовлен к работе в сложных условиях и имеет большой опыт тушения природных пожаров, неоднократно участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации и за рубежом", — сообщили в МЧС.