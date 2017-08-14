В Сьерра-Леоне из-за оползней погибли около 20 человек

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. По меньшей мере 18 человек погибли в Сьерра-Леоне в результате схода оползня и наводнений в районе столицы страны города Фритаун, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Красного креста.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что сход оползня произошел в понедельник рано утром в городе Риджент, расположенном недалеко от Фритауна. Десятки домов оказались затоплены. Также сообщалось, что под завалами могут находиться несколько сотен человек.

Сообщается, что причиной схода оползня стали сильные ливни.