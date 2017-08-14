Протестующие против насилия в Шарлоттсвилле осквернили памятник в Атланте

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Протестующие против насилия в американском Шарлоттсвилле осквернили монумент в парке Атланты, посвященный окончанию Гражданской войны, сообщает издание Atlanta Journal-Constitution.

По данным газеты, поздним вечером в воскресенье группа протестующих забралась на памятник, посвященный окончанию войны, и разрисовала его при помощи баллончиков. Один из них получил травмы, упав с монумента. Статуя изображает солдата, сложившего свое оружие, рядом с которым стоит ангел. Она располагается в парке Piedmont Park в Атланте.

Peace Monument angel vandalized, chained, sprayed with paint. Piedmont Park statue symbolizes laying down arms, coming together. @wsbtv pic.twitter.com/bqsFzjZb6w — Linda Stouffer (@LindaWSB) 14 августа 2017 г.

Как сообщается, протестующие также окружили сотрудника полиции и начали насмехаться над ним, называя "свиньей". Активисты движения Black Lives Matter вступились за правоохранителя. Акция была организована движением антифашистов All Out Atlanta.

В субботу 20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре Шарлоттсвилля, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер. Подозреваемого позднее задержали, сообщалось также о 34 пострадавших. Кроме того, в ходе облета города потерпел крушение вертолет полиции Виргинии, погибли двое полицейских. В Шарлоттсвилле и в штате Виргиния был объявлен режим чрезвычайного положения, на предотвращение беспорядков были подняты подразделения национальной гвардии.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана". Федеральные власти США начали собственное расследование событий.