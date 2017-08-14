Жми на газ: немецкий бизнес хочет дружить с Россией

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер может войти в совет директоров "Роснефти". Его в числе семи кандидатов выдвинуло правительство России, следует из распоряжения кабинета министров. Состав совета решено увеличить с девяти до 11 человек, и, кроме Шредера, в него дополнительно войдет министр энергетики России Александр Новак. Будущий статус Герхарда Шредера в совете директоров "Роснефти" определен как "независимый директор".

Вхождение такого влиятельного и авторитетного политика, как Шредер, в состав совета наглядно демонстрирует: несмотря на санкции и антироссийскую риторику в немецких медиа, существенная часть политической и бизнес-элиты Германии настроена на сотрудничество с Москвой. Причем в случае со Шредером это сотрудничество имеет глубокие корни.

"Горжусь тем, что я хочу понять Россию"

Герхард Шредер — председатель комитета акционеров Nord Stream AG, "дочки" "Газпрома", созданной специально для строительства магистрального трубопровода "Северный поток", по которому российский газ пойдет по дну Балтийского моря в Германию. Однако его предстоящее вхождение в совет директоров "Роснефти" весьма знаменательно, поскольку эта компания с 2014 года находится под секторальными санкциями Европейского союза, введенными против России из-за событий в Донбассе и изменения статуса Крыма. Тогда же она попала и в санкционный список США.

Социал-демократ Шредер возглавлял федеральное правительство Германии с октября 1998-го по ноябрь 2005 года. Тогда он не поддержал требования правой оппозиции пересмотреть партнерские отношения между Берлином и Москвой из-за растущего на Западе недовольства "слишком самостоятельной" политикой Кремля, направленной на централизацию власти в России. Чем вызвал на себя шквал критики со стороны своих политических оппонентов и поддерживающих их СМИ.

Немало критических стрел прилетело в его адрес и из США, где главным образом были недовольны политикой Шредера и французского президента Жака Ширака, которые отказались поддержать вторжение США в Ирак в 2004 году.

В 2005-м Герхард Шредер отказался участвовать в коалиционном правительстве ФРГ во главе с Ангелой Меркель и вскоре занял видный пост в дочерней компании "Газпрома". Это дало повод на Западе "уличить" его в связях с Россией, личной дружбе с президентом Владимиром Путиным. "Я горжусь тем, что я хочу понять Россию, ее народ и политическое руководство", — заявил в ответ экс-канцлер.

Германия "не одобряет" газ из США

Готовность такого видного политика, как Шредер, всячески укреплять взаимодействие с Россией в сфере увеличения поставок российского углеводородного сырья в Европу отнюдь не является чем-то исключительным для Германии. Как деловые, так и политические круги Германии давно проявляют большой интерес, в частности, к реализации проектов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Особенно заметно это проявилось, когда в США только еще обсуждался законопроект, предусматривающий введение против России новых санкций — наряду с КНДР и Ираном.

К примеру, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о неприемлемости такого подхода, когда санкции используются Соединенными Штатами в том числе для достижения собственных экономических целей — поставок в страны ЕС сжиженного газа из США по цене почти в два раза выше российского.

"Если в агрессивном порядке смешивают вопросы внешней политики с экономическими интересами США и при этом заявляют, что мы хотим вытеснить российский газ из Европы, чтобы продавать американский, то мы это однозначно не сможем одобрить", — заявил глава германского внешнеполитического ведомства.

Интересы Германии в данном случае очевидны — развитие "Северного потока" открывает для этой страны новые возможности. Получая газ напрямую из России, она может превратиться в своего рода большой хаб, распределяющий его между другими европейскими государствами. Путь к реализации таких планов заложен, в частности, в проекте нового Европейского газопровода, получившего название EUGAL.

EUGAL — путь к сердцу Европы

Германский оператор поставок природного газа Gascad Gastransport GmbH ведет активные переговоры с потенциальными инвесторами, надеясь привлечь не менее одного миллиарда евро для строительства 485-километрового трубопровода, являющегося ответвлением от магистрального "Северного потока — 2". Этот новый газопровод пройдет непосредственно от германского побережья Балтики на юг — вдоль польской границы вплоть до границы с Чехией.

"Система передачи природного газа в сердце Европы надежная и гибкая. Строительство европейского газопровода (EUGAL) делает германские поставки газа более надежными. Он будет проложен на расстояние около 485 километров от Балтийского моря через Мекленбург — Передняя Померания и Бранденбург на юге Саксонии, а оттуда к границе с Чешской Республикой. Проект пока находится в самом начале, но уже к концу 2019 года первый природный газ пойдет по первой линии EUGAL", — говорится на сайте проекта.

Сам по себе этот проект выглядит чрезвычайно привлекательным для потенциальных инвесторов, и в иное время за право участвовать в нем разразилась бы настоящая война. Сегодня их несколько настораживает политическая неопределенность вокруг проекта "Северный поток — 2", вызванная американскими санкциями. Однако будущий застройщик уверен в том, что в предложениях недостатка не будет, и, скорее всего, в феврале 2018 года будет объявлен конкурс инвесторов.

А вот в Польше к проекту EUGAL относятся очень настороженно, опасаясь, что он подорвет усилия ЕС по диверсификации поставок природного газа в Европу, отмечает германское издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Однако от российского газа поляки, похоже, отказываться не намерены. Кроме Чехии и Польши, EUGAL будет снабжать углеводородным сырьем Словакию, а также Австрию, откуда он может устремиться на рынки Центральной Европы.